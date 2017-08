Kanał Raduni zgodnie z wizualizacjami miał być główną osią kompleksu handlowo-usługowego na Targu Siennym i Rakowym. To wzdłuż jego brzegu powstają budynki z pasażami handlowymi. Nad kanałem miały być kładki, skarpy prowadzące do jego koryta miały być pokryte zielenią, a kanał w niezmienionej formie mieli oglądać klienci Forum Gdańsk oraz osoby idące z przystanku SKM w kierunku Traktu Królewskiego. To wynikało z zapewnień urzędników i inwestora oraz z prezentowanych wizualizacji...