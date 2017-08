Gdyby Kim Dżong Un faktycznie zdecydował się odpalić rakiety balistyczne na wyspę Guam, sprawa byłaby jasna. Odpalenie rakiet wykryłyby amerykańskie i zapewne japońskie oraz południowokoreańskie systemy ostrzegania. Z kursu i trajektorii rakiet, a także ich liczby, od razu można by było odczytać, czy to kolejny test, czy wojna. A w tym drugim przypadku, co będzie jej celem.

Scenariusz 1. Kim Dżong Un atakuje Guam

Na Guam ogłoszono by alarm. Mieszkańcy wyspy już zaczęli wertować zakurzone od...