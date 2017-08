Do poniedziałku firmy, które mają koncesje na obrót gazem z zagranicą lub wwożą ten surowiec, miały czas, by złożyć do Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wniosek o cofnięcie koncesji lub oświadczenie o zaprzestaniu takiej działalności.

W środę URE poinformowało nas, że do wtorku otrzymało wnioski o cofnięcie koncesji od 12 spośród 70 firm, które je posiadają....