„Wyklikaj 0 proc. prowizji w pożyczce internetowej” – reklamuje się Alior Bank. Na taką „promocję” klienci mogą się skusić, bo to właśnie na prowizjach od kredytów gotówkowych banki odbijały sobie niższe zyski z odsetek. Od kiedy stopy procentowe – a w ślad za nimi maksymalne dozwolone prawem oprocentowanie kredytów – spadły do rekordowo niskich poziomów, bankowcy wywindowali prowizje za udzielenie kredytu. Niekiedy do ponad 20 proc...