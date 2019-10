W niedzielę na warszawskich Bielanach pędzące 130 km na godzinę bmw wjechało w przechodzącą przez pasy rodzinę. 33-letni ojciec w ostatniej chwili odepchnął wózek z dzieckiem i żonę, sam zginął na miejscu. Dzień później na miejsce tragedii przyszły setki osób, jego sąsiadów i mieszkańców Bielan, by domagać się poprawy bezpieczeństwa na ul. Sokratesa. Od lat apelowali do urzędników, by doświetlili przejście i zwęzili ulicę do jednego pasa, by zmusić kierowców do wolniejszej jazdy.