Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej przewidziane jest na środę na godzinę 14. To pierwszy punkt harmonogramu posiedzenia Sejmu.

Procedura ma potrwać 15 minut. Już o 14.15 mają się zacząć głosowania. Potrwają zgodnie z rozkładem do 14.30. Jeśli wszystko pójdzie po myśli PiS, to ustawa tego samego dnia trafi do prezydenta Andrzeja Dudy.

Jego rzecznik Błażej Spychalski w ubiegłym tygodniu na Twitterze zapowiedział, że jego zdaniem prezydent ustawę podpisze. „Święto Niepodległości w tym roku jest wyjątkowe. Mija 100 lat od momentu, gdy Polska wróciła na mapy Europy i świata. Parlament podjął słuszną i oczekiwaną przez Polaków inicjatywę” – stwierdził rzecznik.

Przepisy zostaną opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdą w życie „z dniem następującym po dniu ogłoszenia”, czyli będzie to prawdopodobnie 9-10 listopada.