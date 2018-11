W wykazie prac legislacyjnych rządu właśnie pojawił się komunikat o projekcie Ministerstwa Pracy o waloryzacji świadczeń w 2019 r.

Resort pisze, że „pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania. Obowiązkiem Rządu jest zapewnienie finansowego, elementarnego bezpieczeństwa obywateli, w tym emerytów i rencistów".

Następnie resort tłumaczy, że szczególną ochroną państwa powinni być objęci najubożsi pobierający świadczenia.

"Stąd też w 2019 r. proponuje się jednorazową modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą na:

1) podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

a) 1100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,

b) 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy".

Na końcu ministerstwo dodaje, że "najniższa podwyżka w przyszłym roku będzie wynosić 70 zł brutto".