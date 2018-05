Desa Unicum według raportu Artnetu (jednej z najważniejszych instytucji badających rynek sztuki na świecie) została w 2017 uznana za 11. pod względem obrotów dom aukcyjny w Europie i lidera w Europie Środkowo-Wschodniej. Jej obroty przekroczyły 18 mln euro (77 mln zł), czyli były o 35 proc. większe niż rok wcześniej. Tym samym polski dom aukcyjny awansował aż o siedem miejsc w zestawieniu największych domów aukcyjnych w Europie w stosunku do poprzedniego roku.

Desa i dwa rekordy

To w Desa Unicum w czerwcu 2017 r. padł rekord cenowy - za pracę „Zabicie Wapowskiego w czasie koronacji Henryka Walezego” Jana Matejki zapłacono 3,6 mln zł.

Przez ostatnie cztery lata nasz krajowy rekord cenowy należał do obrazu „Polski Hector” pędzla Jacka Malczewskiego - w 2013 r. został sprzedany za 2,6 mln zł.

Nowy rekordzista, czyli Matejko, był liderem tylko kilka miesięcy - w grudniu także na aukcji w Desie przebił go Stanisław Wyspiański ze swoim „Macierzyństwem”.

To wydarzenie bezprecedensowe dla polskiego rynku sztuki. Wyraźnie widać przyspieszenie - mówią aukcjonariusze. - Przybywa poważnych kolekcjonerów, którzy biją się między sobą o dobre obrazy.

Koniec czyszczenia strychów

Te „bicie się” było bardzo widoczne właśnie w grudniu, kiedy dwóch kolekcjonerów walczyło o pastel Wyspiańskiego. Obraz przedstawiający żonę malarza z synkiem został wystawiony za 800 tys. zł, a ostatecznie sprzedany za 4,366 mln, czyli pięć razy drożej, niż wynosiła cena wywoławcza. To historyczny rekord polskiej aukcji.

„Macierzyństwo” było już na aukcji - w 2007 roku zostało sprzedane za 680 tys. zł. To oznacza, że w ciągu ostatnich dziesięciu lat jego cena też wzrosła sześciokrotnie. Ale, jak ostrzega szef domu aukcyjnego Rempex Marek Lengiewicz, na dzieła sztuki nie można patrzeć z perspektywy spektakularnych zysków. Można na nich zarobić, i to znacznie, ale to proces rozłożony na lata i ryzykowny. To nie akcje na giełdzie, które można sprzedać w dowolnej chwili.