W połowie kwietnia premier Mateusz Morawiecki podczas konwencji PiS pochwalił się, że jego rząd odniósł sukces w „trudnych” oraz „żmudnych” negocjacjach z Komisją Europejską. Komisja – jak zauważył Morawiecki - zgodziła się z argumentami jego gabinetu, a „to jest nasz wielki triumf".

Triumf Morawieckiego umknął opinii publicznej, bo chodziło o materię dość nudną – dodatkowe opodatkowanie galerii handlowych oraz biurowców.

PiS-owski problem z handlem

Im bardziej jednak ktoś się sprawie przyjrzy, tym większe może mieć wątpliwości. Ba, złośliwi stwierdziliby, że o żadnym triumfie być nie może.

Bo podatek już jest. I to od stycznia tego roku. Płaci się go za centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki, ale również biurowce o wartości co najmniej 10 mln zł (konkretnie: od nadwyżki powyżej 10 mln zł). Wynosi 0,035 proc. miesięcznie (czyli 0,42 proc. rocznie) wartości nieruchomości.

Podatek od nieruchomości komercyjnych od początku budził kontrowersje. O tym, że jego konstrukcja jest sprzeczna z prawem unijnym, uprzedzały Ministerstwo Spraw Zagranicznych, UOKiK oraz Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów. Zastrzeżenia PiS zignorował, bo chciał ukarać międzynarodowy kapitał inwestujący w centra handlowe i migający się od podatków.

Niektórzy właściciele centrów handlowych dokonywali bowiem agresywnych optymalizacji podatkowych. Stawiali taki budynek, wynajmowali jego powierzchnię, następnie zaś go sprzedawali. Tyle że zysk ze sprzedaży wędrował do powiązanej z nimi spółki jako darowizna. Nie płacili więc CIT. Było to możliwe dzięki serii operacji polegających na wymianie udziałów, utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej etc.

Po uchwaleniu daniny - zgodnie z przewidywaniami - Komisja Europejska zaczęła wydawać groźne pomruki, grożąc, że go zakwestionuje. KE nie podobają się wszelkie daniny sektorowe wycelowane w konkretnych uczestników gry rynkowej. Podobną argumentację zastosowała w przypadku podatku handlowego (nakładanego na sieci handlowe), z którego rząd musiał się wycofać.

Teraz rząd PiS zaczął więc negocjacje z unijnymi urzędnikami, aby wyjść z tej sytuacji z twarzą. Nie mógł sobie pozwolić na kolejną wizerunkową wpadkę i ustąpił nieco Komisji, podatek będzie wkrótce zmieniony.

W efekcie danina dotyczyć będzie nie tylko centrów handlowych i biurowców, ale wszystkich nieruchomości, w tym również hoteli, magazynów, a nawet budynków mieszkalnych (poza budownictwem społecznym). Warunek? Muszą być wynajęte, dzierżawione, leasingowane etc. Próg 10 mln zł pozostaje.

Budynki niewynajęte podatkowi nie podlegają. Czyli nie będzie takiej sytuacji jak dzisiaj, że centrum ma pustostany, a i tak musi za nie płacić. Zmiana będzie stosowana także do podatku już zapłaconego, czyli będzie można ubiegać się o jego zwrot.