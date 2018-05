W pierwszą środę po majówce do gdyńskiego portu wpłynie blisko 300-metrowy wycieczkowiec pod panamską banderą, MSC Orchestra, który w porcie zainauguruje sezon na tzw. cruisery. Są to pływające pałace z kilkunastoma pokładami, basenami, kortami, ekskluzywnymi restauracjami, które odwiedzają najbardziej atrakcyjne turystycznie porty świata.

Na pokładzie wspomnianego statku mieści się aż ponad 2,5 tys. pasażerów i blisko tysiąc członków załogi. Prestiż gigantowi nadaje nazwisko matki chrzestnej - butelkę szampana o burtę rozbijała Sophia Loren przy muzyce skomponowanej specjalnie na tę okazję przez Ennia Morricone.

W Gdyni zwyczajem jest, że największe, najbardziej luksusowe statki mieszkańcy przychodzą podziwiać z nabrzeża. Zawinięcie takiej jednostki to dobra promocja dla miasta, ale przede wszystkim duże pieniądze dla portu.

Wielopiętrowe pałace, tysiące osób na pokładach

Prężnie rozwijający się na Bałtyku rynek rejsów wycieczkowych w liczbach wygląda obiecująco - według organizacji zrzeszającej najważniejszych armatorów działających na rynku bałtyckim, Cruise Baltic, w 2017 r. na statkach pływało ponad 5 mln pasażerów, co jest najlepszym wynikiem w historii i wzrostem aż o blisko 17 proc. w stosunku do roku 2016. W latach 2000-17 średnia liczba turystów rosła rok do roku o niemal 10 proc. Polska chce zagarnąć dla siebie kawałek bałtyckiego tortu, gdyż na wyobraźnię działa status turysty przybywającego wycieczkowcem (ceny takiego rejsu zaczynają się od 3 tys dol.)

Prognozy na przyszłość ciężko oszacować, ale wiadomo, że rejsów wycieczkowcami będzie przybywać (coraz więcej się ich buduje, głównie w Chinach). Na ruch promowy też jest wciąż zapotrzebowanie. Porty starają się pozyskać nowych armatorów, w Gdańsku w tym sezonie wprowadzono dodatkowe połączenie ze Szwecją.

Nie znaczy to jednak, że nie ma takich, którzy studziliby ten hurraoptymizm. - W 2010 roku, kiedy Gdynia miała blisko 100 zawinięć do portu, całkowite przychody z tych zawinięć wynosiły poniżej 500 tys. euro. Największe porty Bałtyku mają dziś ponad 300 zawinięć. Nawet gdyby przypływało do nas 140 statków, to i tak pępkiem świata nie będziemy - mówi nam anonimowo osoba związana z gdyńskim portem.

Wielkość ma znaczenie