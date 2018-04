Jeszcze w listopadzie 2017 r. premier Mateusz Morawiecki obiecywał, że rząd PiS nie będzie podnosił podatków. – Nie planuję żadnych nowych podatków. My podatki obniżamy – obiecywał w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną". Już wtedy nie do końca była to prawda. Choć rząd nie nałożył żadnego nowego podatku na osoby fizyczne, to konsumenci i tak płacili więcej za usługi finansowe, kiedy PiS opodatkował banki. Rząd nie wywiązał się też z obietnicy zwiększenia kwoty wolnej od podatku PIT do 8 tys. zł czy powrotu do niższych stawek VAT. Mało tego, nie dalej niż kilka dni temu premier zapowiadał obniżki podatków dla części przedsiębiorców.

– Doprawdy zdumiewające jest, że przed tygodniem na konwencji PiS premier Morawiecki zapowiadał m.in. obniżenie podatku CIT i zmniejszenie składek ZUS, a teraz mówi o nowym obciążeniu – komentuje zapowiedź "daniny solidarnościowej" Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista Plus Banku.