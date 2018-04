Na początku tej dekady wiele polskich firm budowlanych znalazło się w opałach finansowych, a część z nich zbankrutowała – głównie z powodu załamania inwestycji drogowych. A zdaniem Najwyższej Izby Kontroli grozi nam powtórzenie tej sytuacji.

Dlaczego Izba alarmuje?

„Na rynku wystąpiły pierwsze symptomy kryzysu takie jak: kumulacja inwestycji budowlanych, wywołana m.in. koniecznością wykorzystania środków z UE, wzrost cen na materiały budowlane i usług oraz brak ludzi do pracy” – napisała Izba w raporcie na temat zabezpieczenia interesów skarbu państwa i podwykonawców w kontraktach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, do którego dotarła „Wyborcza”.

Raport dotyczy okresu od 2011 do połowy 2016 r., ale zdaniem NIK analiza popełnionych wtedy błędów może pomóc w uniknięciu ponownego kryzysu branży budowlanej.

Obecny rządowy program przewiduje budowę do 2025 r. za 135 mld zł ponad 250 km autostrad i 2 641 km dróg ekspresowych oraz 35 obwodnic miast. Z tego do końca zeszłego roku oddano do eksploatacji ponad 300 km dróg ekspresowych i tuzin obwodnic. Na koniec 2017 r. budowano 1 248 km nowych dróg, głównie szybkiego ruchu.