"Szanowny Panie Premierze, zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc w zatrzymaniu inicjatywy niektórych posłów do Parlamentu Europejskiego, której celem jest zmiana zasad rozliczania wewnętrznego połączeń międzynarodowych" - tak zaczyna się pismo, które właśnie trafiło na biurko Mateusza Morawieckiego.

Operatorzy telekomunikacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji i Krajowej Izbie Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji zdecydowali się napisać do samego premiera, bo tym razem nie chcą popełnić błędów, jakie były przy wprowadzaniu zmian w opłatach za usługi w roamingu.

Od połowy ubiegłego roku obywatele UE podróżujący po jej terytorium mogą telefonować, wysyłać SMS-y i korzystać z internetu, płacąc za to stawkę krajową. Ta zasada zwana Roam Like At Home jest ogromną korzyścią dla klientów. Ale równolegle okazała się być sporym obciążeniem dla polskich telekomów.