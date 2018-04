1 ZDJĘCIE Śmieciarka (JAROSŁAW KUBALSKI)

Rząd chce, by za niecałe dwa lata co dziesiąty pojazd jednostek gminnych był napędzany prądem. Elektryczne mają więc być m.in. kosmicznie drogie śmieciarki czy pojazdy asenizacyjne. Rząd chwali się, że przewidział dopłaty, ale te są... tylko do autobusów.