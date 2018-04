Rozmowa z Ulianą Worobec, Ukrainką od 13 lat mieszkającą i pracującą w Polsce

Adriana Rozwadowska: Która z historii najbardziej zapadła w pamięć?

Uliana Worobec: Zakłady segregacji śmieci pod Jelenią Górą i pod Krakowem. Pracowali w nich sami Ukraińcy, wszyscy na czarno. Na Ukrainie zapewniano ich, że w Polsce będą sortować plastikowe butelki. Już na miejscu okazało się, że sortowali resztki jedzenia, zużyte pieluchy, inne odpadki. Para spod Lwowa poprosiła o rękawiczki, koordynator odpowiedział, że się skończyły. Tak naprawdę nigdy ich nie było, tak samo jak obowiązkowych przy takiej pracy masek.

Pod Krakowem kobiety płakały, ale bały się uciec. Z Jeleniej Góry pracownicy pouciekali przed świętami. I pamiętam jeszcze warszawskie restauracje. Pośrednik płacił Ukraińcom grosze, nakładał kary za wszystko. Pracowali po 12 godzin dziennie, spali w koszmarnych warunkach. Polak oszukał setki osób, 17 z nich poprosiło o pomoc. W 2017 roku ten człowiek został skazany za handel ludźmi.

Ja staram się sprawiać, by firmy, które działają jak obozy pracy, przestały funkcjonować. Gdy wchodzą służby na kontrolę, pracodawca nie może kontynuować procederu. Ale samo ujawnienie takich firm to jest ułamek sprawy. Potem trzeba poszukać świadków do sprawy, a ludzie nie chcą mówić. Nie jest łatwo wykazać handel żywym towarem. Wielu osobom wydaje się, że to margines, przede wszystkim związany z prostytucją, albo coś, co wydarzało się w czasach niewolnictwa. A to cały czas się dzieje: wszędzie tam, gdzie ludzie pracują, ale nie dostają wynagrodzenia, nie mogą opuścić miejsca pracy, są manipulowani i zastraszani.

Ja przeżyłam to samo.

Na początku nie opowiadałam nikomu o tym, co spotkało mnie w Polsce, bo było mi potwornie wstyd. To boli prywatnie, że ja, taka mądra, taka wykształcona – po studiach dziennikarskich we Lwowie – wpadłam w takie coś jak ostatnia idiotka.

Na Ukrainie dominuje opowieść, że w Polsce jest wyłącznie różowo, praca czeka na każdym rogu, a zarobki są niebotyczne. Tak opowiadają pośrednicy pracy, żeby zachęcić potencjalnych klientów do wydania kilkuset dolarów na dokumenty. Na przykład na oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi, które w rzeczywistości polskie urzędy podstemplowują bezpłatnie. Ale ludzie płacą. Ja też zapłaciłam.

Przyjechałaś do Polski w 2015 roku ze Lwowa i...?

– Zaczęłam w rolnictwie. Pracowałam za stawki niższe od minimalnych. Stamtąd dostałam się do cukierni pod Łodzią, która działała jak obóz pracy – dużo roboty, żadnych pieniędzy. Uciekłam stamtąd i pojechałam do Warszawy. Na ulicy ktoś podał mi bezpłatną gazetę, znalazłam w niej ogłoszenie: praca na recepcji dla Ukrainek. Poszłam, okazało się, że to burdel.

Uliana Worobec Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

Pół roku w Warszawie to był strach i uciekanie od przygód. Siedziałam na Dworcu Wileńskim w kafejce internetowej, była noc, szukałam osobno pracy i mieszkania, bo wszystkie oferty pracy z jednoczesnym zamieszkaniem dla Ukrainek to burdele. „Jeszcze 15 minut i kończymy” – powiedział właściciel. A ja z tymi walizkami.

Zapytałam człowieka siedzącego obok, czy wie, gdzie jest jakiś bezpieczny hostel. Odpowiedział, że wynajmuje pokoje. Myślę: „Nie zabili mnie do tej pory, może tylko zgwałcą”. Jechaliśmy autobusem, na każdym przystanku chciałam wysiąść, ale trzymał moją torbę. Weszłam i ulga – faktycznie wynajmował. Noc przespałam w ubraniu, a on zapytał rano, czy na Ukrainie mamy taki obyczaj, że nie rozbieramy się do łóżka.

Cały czas myślałaś, że będzie trzeba uciekać?

– Tak. Jeszcze na Ukrainie czytałam czasami te historie o Polsce i myślałam: „O Boże, jaka idiotka. To ona nie wie, że to niebezpieczne? Przecież wiedziała, w co się pakuje. Sama sobie winna!”. A potem wszystko sama przeżyłam. Nie dlatego, że byłam naiwna, po prostu inaczej nie można: jak jesteś z Ukrainy, nagle wokół ciebie pojawia się masa ludzi, którzy chcą na tobie zarobić. Opowiadają bajki, a ty musisz wytypować, który jest oszustem. Któryś na pewno.

Dworzec Zachodni w Warszawie dla Polaka jest zwykłym dworcem, ale dla Ukraińca to jest wyjątkowe miejsce, bo to tam schodzą się wszystkie pociągi i autobusy międzynarodowe, tam się zaczyna życie w Polsce. Tam jest wszystko: radość, smutek, pożegnania, złodziejstwo, korupcja, handel ludźmi. Zerkają na ciebie i od razu poznają, że jesteś z Ukrainy. Rzucają się jak sępy na padlinę.

W Warszawie lepiłam pierogi, sprzątałam po domach. Robiłam wszystko, co mogłam, żeby przeżyć. Byłam tutaj zupełnie kimś innym, niż się czułam w rzeczywistości.

A kim się czułaś?

– Świadomą swojej wartości kobietą. Mam wyższe wykształcenie, w Polsce dodatkowo studiuję prawo, by móc lepiej pomagać Ukraińcom i Ukrainkom, które przeżywają to, co ja kiedyś.

Jak to się stało, że dzisiaj pracujesz w Pracadlaukrainy.pl?

– Przypadek. Pierwsze sprawy znajdowały mnie same. Pewnego dnia dowiedziałam się, że zaginęła mama koleżanki. Przyjechała do Polski i przepadła. Byłam już wtedy po swoich prywatnych przejściach, więc miałam przed oczami najczarniejsze scenariusze. Zaczęłam jej szukać, trzeba było przynajmniej ustalić, gdzie ostatnio przebywała. Jej telefon był jednak wyłączony.

Na Ukrainie znalezienie osoby po jej telefonie komórkowym jest proste, w Polsce nie, bo wszystko jest obwarowane przepisami o ochronie danych osobowych. Długo to trwało, ale ostatecznie udało się zlokalizować, skąd wykonała ostatnie połączenie.

Znajomi pomogli ją znaleźć. Okazało się, że przyjechała pracować jako pokojowa do hotelu, a trafiła do burdelu. Uciekła i nocowała u kobiety, którą poznała w trakcie podróży. Zabraliśmy ją do Warszawy, ale po tym, co się wydarzyło, miała dość pracy w Polsce i wróciła do domu.

Potem zupełnym przypadkiem poznałam Daniela Dziewita, właściciela portalu Pracadlaukrainy.pl. To witryna łącząca polskich pracodawców z ukraińskimi pracobiorcami. Zaprzyjaźniliśmy się z Danielem. Miałam dość Warszawy, przeprowadziłam się do Bielska-Białej, gdzie Dziewit ma siedzibę. Zaczęłam pracę w portalu, dostałam stałą pensję i wreszcie miałam robotę taką, jaką chciałam wykonywać. Potem dojechała do mnie rodzina. Życie się ułożyło, dostałam skrzydeł, poczułam, że mogę pomóc innym i sobie samej – zwalczyć strach i wstyd. Przez pierwsze pół roku przeżyłam tutaj wszystko, więc jak mi ktoś opowiada historię, łapię w lot – to niebezpieczeństwo, ten strach.

Najpierw spadła na mnie sprawa sortowni śmieci, potem było uzdrowisko w Szczyrku. Ukrainki przyjechały tam sprzątać, ale nic nie zarabiały. Codziennie właścicielka czepiała się o drobiazgi i nakładała im kary odliczane od pensji. Kiedy chciały wyjechać, zabrała dokumenty. Zadzwoniły do mnie z prośbą o pomoc. Zaplanowaliśmy ucieczkę, ale traf chciał, że akurat pracodawczyni wyszła, a kierownik, który został, nie wiedział, że szefowa przetrzymuje dokumenty i pieniądze dziewczyn. Po prostu im je oddał. Przyjechały nocować u mnie.

Ile w sumie było tych spraw?

– Właściciel hostelu, w którym wtedy mieszkałam, żartował sobie czasem, że robię Czerwony Krzyż. Nie był zadowolony, ale też nigdy mi mojej pracy nie zabraniał. Miałam kilka spraw, w których razem z Danielem Dziewitem wyciągaliśmy z kłopotów kilkudziesięciu pracowników naraz. Nawet pół setki. Innym razem – pięciu czy dziesięciu. A tych małych akcji, kiedy ratowało się jedną czy kilka osób, już nie zliczę.

Skąd się biorą kolejne przypadki?

– Z portalu. Osoby, które znajdują pracę dzięki naszej witrynie, a potem mają na przykład problemy z wypłatą, dzwonią do nas. Ale częściej telefonują czy piszą ofiary komercyjnych pośredników i tacy, którzy sami sobie szukali pracy.

W styczniu zadzwonił Ukrainiec, który zgodnie z prawem uprzedził pracodawcę, że za dwa tygodnie odchodzi. Zarabiał 2 tys. zł na rękę. Pracodawca odliczył mu od tej kwoty koszty zużycia odzieży, jakąś dodatkową kaucję za mieszkanie i wypłacił 20 zł za miesiąc pracy.

Doradziłam mu napisać skargę do PIP i zgłosić w straży granicznej, że pracodawca oszukuje.

W lipcu poznałam Andrieja, ekonomistę z wykształcenia. Znalazł w sieci ogłoszenie, że Biedronka robi nabór do rozładowywania towaru. Pojechał na Dworzec Zachodni, wsiadł w autobus razem z setką innych osób i został wywieziony za Warszawę. Wtedy zadzwonił do mnie, że przyjechał notariusz i podsuwa im do podpisania czyste kartki. Nie wiadomo, o co chodzi, ale na pewno nie o pracę dla Biedronki. Uciekł, lecz wielu zostało. Oczywiście żadnej pracy nie dostali. Wciąż nie wiemy, do czego był notariusz. Sytuacja została zgłoszona na policję.

Przerażające są te historie.

– Ale jest też masa pozytywnych, które trzeba pokazywać właśnie po to, żeby nie budować obrazu Ukraińca, który nie jest w stanie do niczego dojść. W Warszawie jest Soup Culture, restauracja, w której podają zupy warzywne w kubku. To ukraiński pomysł, w Kijowie podobna knajpa działa od jakiegoś czasu. Jewgienij, właściciel warszawskiego lokalu, przyjechał do Polski, pracował w różnych branżach, żeby poduczyć się języka, a potem otworzył ten fenomenalny punkt.

W Krakowie dwaj bracia prowadzą cukiernię Szewczenko, robią przepiękne desery artystyczne. Jest jeszcze cukiernia w Gdańsku, Ukrainka robi tam pierniki. No i jest Inna, której historia też okazuje się ciekawa. To animatorka rozrywki. Na Ukrainie w tym zawodzie zarabia się dobrze. Przyjechała do Polski i po pierwszej wypłacie zapłakała. Tam za jedno wesele dostawała więcej niż tutaj za tydzień pracy. Ale potem przypadkiem trafiła do polskiego „Mam talent”, w którym doszła do finału ze swoim pokazem baniek mydlanych. Dalej już poszło dobrze.

Kto najczęściej oszukuje?

– Nie wiem dlaczego, ale co trzecia historia oszustwa finansowego jest z firmy transportowej. W Krakowie pracodawca nie zwrócił pracownikowi 4 tys. zł za delegacje do Niemiec, które sam mu zlecał. Kiedy tamten upomniał się o pieniądze, odpowiedź była bezczelna: „Podpisaliśmy z panem umowę-zlecenie, w kodeksie cywilnym nie ma słowa o delegacjach”. Sytuacja była beznadziejna, ale dzięki fakturom udało się udowodnić, że był w Niemczech służbowym autem. Odzyskał pieniądze polubownie, do sądu nie doszło.

Najczęściej oszukują wcale nie firmy, lecz polskie i ukraińskie agencje pośrednictwa. Firma może o tym nawet nie wiedzieć, jak jej pracownicy są wykorzystywani.

Z doświadczenia wiem, że połowa z polskich pracodawców nie ma pojęcia, co dzieje się pod ich nosem.

W 2016 roku poznałam trzech przyjaciół, którzy przyjechali do Polski zarobić, bo przez wojnę upadły ich zakłady pracy, a oni mieli kredyty na gardle.

Pewnego dnia powiedzieli swemu pracodawcy z branży meblarskiej, że odchodzą. On załamany, bo praca stoi. Obie strony były wściekłe, obie uważały, że zostały oszukane. Zaczęłam z nimi rozmawiać. Wyszło, że pracodawca podpisał umowę z agencją pracy, z której wynikało, że każdy pracownik dostanie 3 tys. zł podstawy plus pieniądze za nadgodziny. To uczciwa stawka. Ale nie wiedział, że agencja wypłacała pracownikom tylko po 1 tys. zł brutto, a pracownicy nie wiedzieli, że to nie jest stawka pracodawcy. Agencja oczywiście w tym momencie znikła, za ostatni miesiąc nie zapłaciła Ukraińcom nic. Takich przypadków jest bardzo dużo.

Dlaczego jest tak mało portali jak wasz – kojarzących bezpośrednio polskich pracodawców z Ukraińcami?

– My od pracowników nie bierzemy ani grosza. Portal bierze pieniądze tylko od polskiego pracodawcy. Na Ukrainie taki projekt po prostu nie ma szans. Po co informować Ukraińców o czymś darmo, skoro można na nich zarobić? Pracodawca nie wie, gdzie pozyskać pracownika, a pracownik nie wie, gdzie w Polsce znaleźć pracę, więc pośrednicy zarabiają na obu.

Jest też taka narodowa cecha, że Ukraińcy, jak nie zapłacą, to nie wierzą, że coś jest wiarygodne. Lepiej zapłacić.

Jedna pani z Kijowa znalazła dzięki naszej stronie pracę w kawiarni, do której czasem prywatnie chodzę. Zawsze, kiedy do niej wchodziłam, sztywniała i bladła. Dopiero po pół roku przyznała, że się mnie bała. Była przekonana, że przychodzę, żeby zażądać części jej pensji, wystawię niebotyczną fakturę, może jestem z mafii. Czuła się obserwowana, bo uważała, że przecież to niemożliwe, że niczego nie chciałam za pośrednictwo.

Dużo się teraz pisze o płacach Ukraińców. Że stawiają coraz odważniejsze żądania finansowe. Większość podobno oczekuje 3-5 tys. zł miesięcznie na rękę.

– To są przekłamania. Typowa ukraińska płaca w Polsce wynosi 10 zł na rękę za godzinę albo 2 tys. netto na miesiąc. Czyli minimum. Widzę stawki na naszym portalu. Spawacz zarabia dobrze, bo 18, może 20 zł brutto za godzinę. Ale inni mniej. Jeśli Ukraińcy zarabiają po 3 i 4 tys. zł miesięcznie, to wynika z nadgodzin. Pracują po 12-15 godzin dziennie.

Często, zapraszając na imprezy integracyjne, mówię rodakom: „Wszystko jest gotowe, nic nie płacisz, tylko przyjdź”. Nie przychodzą, są zbyt zmęczeni. Potem chcą oglądać zdjęcia. Chcieliby się bawić, ale nie mają siły.

Generalnie dzielę Ukraińców na cztery kategorie. Pierwsza to ci, którzy przyjeżdżają tu zarobić na wyleczenie chorego dziecka albo na spłatę kredytu – i szybko wracają. Druga to ci chcący tu zarabiać i mieszkać dłużej. Trzecia grupa ma polskie pochodzenie; ci ludzie chcą zostać na stałe. Czwarta grupa – nazywam ich turystami – to ci, którzy nie wiedzą, czego chcą.

Poznałam kiedyś Ukraińca, który zgłosił się do mnie, by znaleźć mu pracę. Przedstawiałam oferty, żadna mu się nie podobała. W końcu podpisał umowę, ale porzucił pracę jeszcze przed jej podjęciem. Na Ukrainie pracował w banku i chciał, żebym znalazła mu podobne zajęcie. Mówiłam mu: „Przecież nawet nie znasz języka!”. A on na to: „No i co z tego? Nauczę się w trakcie”. A sam z siebie nie zrobił nic, żeby przyswoić sobie cokolwiek po polsku.

Turystom żadna stawka nie pasuje. Zmieniają pracodawców jak skarpety, z dnia na dzień zostawiają ich z niedokończoną pracą, bo gdzieś dostali 50 gr więcej za godzinę.

Stykasz się przede wszystkim ze smutnymi historiami. Twoja praca zdaje się nie mieć końca. Miewasz czasami poczucie sukcesu?

– Po tym, jak wystąpiłam w telewizji w sprawie mężczyzny, który handlował ludźmi w warszawskich restauracjach, zadzwoniło do mnie kilku Ukraińców. Tuż po emisji ich pracodawcy wręczyli im wreszcie umowy. Dali je, bo wystraszyli się, że przyjdzie „ta wariatka z telewizji” i popsuje im biznes. Niech po tej rozmowie z „Wyborczą” taką umowę podpisze chociaż jeden pracodawca – uznam to za sukces.