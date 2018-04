W czasie ostatniego weekendu w Rosji aresztowano przedsiębiorcę Zijawudina Magomiedowa, który z majątkiem szacowanym na 1,4 mld dol. został uznany przez magazyn „Forbes” za jednego ze 100 najbogatszych obywateli Federacji Rosyjskiej. Aresztowany został także brat przedsiębiorcy Magomied Magomiedow, były senator Rosji. Bracia wywodzą się z Dagestanu i teraz są wspólnikami holdingu Summa, który ma udziały w firmach logistycznych, budowlanych, naftowych i handlu zbożem.

Bracia Magomiedow zostali zatrzymani pod zarzutem defraudacji z państwowej kasy 2,5 mld rubli, co stanowi równowartość niespełna 50 mln dol. Defraudacje mają dotyczyć m.in. budowy stadionu w Kaliningradzie na piłkarskie mistrzostwa, handlu zbożem i telekomunikacji.

Lukratywne kontrakty z Orlenem

Zijawudin Magomiedow robił też wielkie interesy w Polsce.

W przeszłości polscy politycy często narzekali, że polskie koncerny naftowe kupują ropę naftową z Rosji za pośrednictwem międzynarodowych firm handlu surowcami, zwykle zarejestrowanych w rajach podatkowych.

W 2009 r. na forum ekonomicznym w Davos ówczesny premier Rosji Władimir Putin zapewnił premiera Donalda Tuska, że Rosja chce wyrugować takich pośredników w handlu ropą naftową i gazem. Jednak pod koniec 2009 r. PKN Orlen zawarł kontrakt na dostawy przez trzy lata po 4,8 mln ton ropy naftowej z kolejną szwajcarską spółką o nawie Souz Petrolium. Wartość tej umowy szacowano na 8 mld dol.

Firma ta pojawiła się na naftowym rynku zaledwie kilka miesięcy przed podpisaniem kontraktu z Orlenem i nie wiadomo było, do kogo należy.

W 2011 r. Orlen podpisał kolejny trzyletni kontrakt z tą tajemniczą spółką ze Szwajcarii, tym razem na dostawy 2,7 mln ton rosyjskiej ropy naftowej rocznie. Wartość tej umowy polski koncern oszacował na 2,7 mld dol. Ale Orlen dokupywał jeszcze od Souz Petrolium ropę na podstawie krótkoterminowych kontraktów i na początku tej dekady tajemnicza szwajcarska spółka była głównym dostawcą surowca do rafinerii w Płocku.

Szef Summa Group oligarcha Zijawudin Magomedow (l) w rozmowie z kolegą po fachu Gienadijem Timczenko. Moskwa, Kreml, 4 lipca 2017 Fot. Sergei Ilnitsky / AP

Zasłonę tajemnicy dopiero w 2012 r. zerwał Zijawudin Magomiedow. – Souz Petrolium to moja spółka – powiedział przedsiębiorca dziennikowi „Wiedomosti” w pierwszym swoim wywiadzie od 20 lat prowadzenia interesów. Opowiadał też, że zajął się biznesem na studiach, z inspiracji polskich kolegów, których nazwisk nie ujawnił.

– W latach 1988-89 zacząłem sprzedawać urządzenia elektrotechniczne z Rosji do Polski. Polacy, z którymi studiowałem na roku, powiedzieli, że można na tym zarobić. A później handlowałem komputerami – wspominał Magomiedow. W wywiadzie dla „Wiedomosti” ujawnił też, że jest właścicielem także innej firmy handlu ropą o nazwie Star Oil. A tak się nazywała spółka z Dubaju, od której Orlen kupował wtedy rosyjską ropę naftową do swoich rafineriach w Czechach.

W żarnach kremlowskich koterii

Kontrolowany przez Zijawudina holding Summa zaczął się gwałtownie rozwijać pod koniec zeszłej dekady. W przetargu dostał od władz prawo do eksploatacji na terenie całej Rosji szerokopasmowego internetu WiMax, wraz z państwowym koncernem Transnieft przejął kontrolny pakiet akcji firmy zarządzającej największymi rosyjskimi terminalami do eksportu ropy naftowej w portach nad Bałtykiem i Morzem Czarnym. Dostawał lukratywne kontrakty budowlane od państwowych korporacji i przejął niemal połowę udziałów w kontrolowanej przez państwo firmie OZK (Zjednoczona Kompania Zbożowa), która jest głównym eksporterem rosyjskiego zboża.

Rosyjscy dziennikarze od dawna zastanawiali się, komu Zijawudin Magomiedow zawdzięcza te sukcesy. Przedsiębiorca nie krył na przykład, że jego kolegą ze studiów jest Arkadij Dworkowicz, który od wielu lat jest najbliższym współpracownikiem premiera Dmitrija Miedwiediewa i w jego rządzie zajmuje stanowisko wicepremiera.

Wśród możliwych protektorów Magomiedowa wskazywano też na wysokiej rangi przedstawicieli rosyjskich służb specjalnych.

Teraz w Rosji spekulują, że zatrzymanie braci Magomiedow to efekt walki koterii o strefy wpływów przed powołaniem nowego rządu Rosji po reelekcji Władimira Putina na kolejną kadencję prezydencką.

– To politologiczne przesądy – skomentował we wtorek te spekulacje rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zapewniał, że aresztowanie braci Magomiedow to efekt kontroli wydawania publicznych pieniędzy.

Pieskow dodał, że nic nie wie o osobistych spotkaniach aresztowanych przedsiębiorców z Putinem. Potwierdził tylko, że uczestniczyli oni w organizowanych przez Kreml spotkaniach biznesmenów z prezydentem Rosji.