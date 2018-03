21 mld zł to suma ogromna. Zadziwiająco ogromna biorąc pod uwagę, że w latach, gdy miało dojść do nieprawidłowości łącznie, i to z opodatkowania całego hazardu, do budżetu państwa wpłynęła suma dokładnie o połowę mniejsza.

Jednoręcy bandyci uderzają w Kapicę

Oficjalne tłumaczenia prokuratury brzmią tak: do zaniedbań doszło w latach 2008-2015 i związane są z rejestrowaniem automatów do gry o niskich wygranych, tzw. jednorękich bandytów.

- Maszyny te w rzeczywistości miały pozwalać na grę o wysokie stawki, mimo że zgodnie z prawem dopuszczalne były jednorazowe wygrane o wartości kilkudziesięciu złotych. Straty z tego tytułu ponosił Skarb Państwa – użytkownicy automatów odprowadzali miesięczny ryczałt w kwotach od 80 do 180 euro, podczas gdy winni byli płacić podatek w wysokości 45 proc.przychodów - mówił prokurator krajowy Bogdan Święczkowski.