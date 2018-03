Zakład Ubezpieczeń Społecznych od stycznia tego roku ma nową umowę na dostarczanie listów i paczek. Obowiązuje ona do 31 grudnia 2020 r. Wybór potencjalnych usługodawców był skromny. A właściwie sprowadzał się on tylko do jednej firmy - Poczty Polskiej. Nie pomogło nawet to, że Zakład celowo rozbił przetarg na trzy części: listy, paczki oraz przesyłki kurierskie.

„Kierując się zasadą zdrowej konkurencji ZUS, tak konstruował ramy przetargu na usługi pocztowe, aby nawet mniejsze podmioty mogły wziąć udział w postępowaniu. Niestety, nie było innych zainteresowanych podmiotów w tym postępowaniu, które stanowiłyby realną konkurencję” – pisze w oświadczeniu do "Wyborczej" ZUS.

Ofertę złożył tylko narodowy operator i jest ona słona. Za?trzy lata obsługi...