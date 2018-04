Maciej Bednarek: Czy polscy przedsiębiorcy są gotowi na RODO?

Edyta Bielak-Jomaa, generalny inspektor ochrony danych osobowych: Ze zleconego przez nas badania wynika, że pod koniec 2017 r. zaledwie 38 proc. przedsiębiorców podjęło przygotowania do RODO. Największe problemy mają ci najmniejsi. Większość firm i instytucji nie wie, że RODO weszło w życie dwa lata temu, a teraz jesteśmy w okresie dostosowawczym. Od 25 maja każdy administrator danych powinien móc wykazać pełną zgodność swoich działań z przepisami RODO. Ten dzień jest już bardzo blisko, a niektórzy nas pytają, jaki będzie okres przejściowy. Już go nie będzie.

Czy GIODO jest gotowy na RODO?

– Jako organ do spraw ochrony danych osobowych do reformy przygotowujemy się od chwili oficjalnej prezentacji tych zmian, czyli od 2012 r. Prowadzimy liczne działania konsultacyjne i edukacyjne. Szczególny nacisk kładziemy na szkolenie osób, które za chwilę staną się inspektorami ochrony danych osobowych w firmach i instytucjach. To one bowiem mają być filarami nowego systemu w zatrudniających je podmiotach. Zabiegamy o zapewnienie właściwego kształtu polskich przepisów, tak by były zgodne z RODO i nie obniżały poziomu ochrony naszych danych osobowych. Nasze prace przygotowawcze wiążą się też z właściwym przygotowaniem biura GIODO, dla którego będzie to duże wyzwanie organizacyjne. Już choćby z tego powodu, że liczba realizowanych przez nas zadań wzrośnie z siedmiu do 22.