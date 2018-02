Filozofia (dobrej) zmiany, której hołduje rząd PiS, obejmie teraz kwestię wspierania inwestycji.

– Specjalne strefy ekonomiczne działają już od 24 lat. Wciąż na tych samych zasadach. Czas to zmienić i dostosować ich funkcjonowanie do zmieniających się trendów gospodarczych – zapowiedziała we wtorek minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

– Stawiamy na ambitne przedsięwzięcia, które będą miały pozytywny wpływ na naszą gospodarkę. Szerzej otwieramy się na MŚP, które dotychczas w niewielkim stopniu były reprezentowane w strefach – powiedziała Emilewicz po przyjęciu przez rząd projektu ustawy o wspieraniu nowych inwestycji firmowanego przez resort przedsiębiorczości i technologii.