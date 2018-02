E-zwolnienia pojawiły się już na początku 2016 r., ale – zgodnie z ustawą – do końca czerwca 2018 r. wydawać je można razem z papierowymi. Do tej pory lekarze wystawili ok. 2 mln elektronicznych zwolnień. Dla porównania tych papierowych rocznie wpływa do ZUS ok. 23 mln.

Od 1 lipca decyzją rządu papierowe druczki ostatecznie znikną. Zmiana ma jeden cel – oszczędności.

Nawet sam NFZ nie bardzo wie, co będzie się działo w służbie zdrowia - Bartosz Arłukowicz w "Temacie dnia" o reformie ministra zdrowia

Organizacje pracodawców...