- Przyjechaliście na siatkówkę? Ach, na piłkę nożną. Teraz to my mamy tylko bramkarza. Czy zwycięstwo 2:0 was zadowoli? - zagadywał z uśmiechem młody Słoweniec, kiedy oddawał mi klucz do pokoju. Powiedziałem, że z radością przyjmiemy 1:0 i że ze Słowenii prześladują nas najgorsze wspomnienia.

Zwolnienie Beenhakkera

To było niemal dokładnie dekadę temu. Ledwie wybrzmiał gwizdek sędziego po klęsce w Mariborze 0:3, a już prezes PZPN Grzegorz Lato ogłosił przed kamerami telewizji, że to koniec Leo Beenhakkera w reprezentacji Polski.