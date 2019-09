Napastnik wracający do obrony zwiastuje nieszczęście - oczywiście nie mówię o tzw. napastniku defensywnym, którego rasowym przykładem jest ostatnio Sandro Kulenović, co to we własnym polu karnym radzi sobie lepiej niż w cudzym.

Napastnik wraca wtedy, kiedy drużyna rozpaczliwie broni wyniku, albo wtedy, kiedy czuje swąd nadchodzącej zmiany, kątem oka widzi, że trener już nie wytrzymał i szykuje w jego miejsce „gracza, który da więcej drużynie”. Koledzy nie podają, więc nie ma z czego strzelić, to może się jednak wrócę i jakimś odważnym wślizgiem dowiodę swojej uniwersalności, waleczności, a może po prostu kopnę sobie wreszcie piłkę, zamiast czekać z przodu na kontrę.