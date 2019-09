Triumfując w Teterowie, Janowski i Zmarzlik nawiązali do najlepszych tradycji Tomasza Golloba i Jarosława Hampela z roku 2010, gdy zdobyli złoty i srebrny medal mistrzostw świata. Choć polskie podium w Grand Prix to widok, do którego przyzwyczailiśmy się w ostatnich latach, to zdobycie dwóch pierwszych miejsc wciąż jest rzadkością. W 2010 r. dwukrotnie udawało się to Gollobowi i Hampelowi, z czego raz – w Toruniu – przedzielił ich posiadający polskie obywatelstwo Rune Holta i całe podium było biało-czerwone.