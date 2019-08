Męczarnie z wicemistrzem Gibraltaru. Szczęśliwie minięci przeciętniacy z fińskiego KuPS. Tylko nieco schludniejszy dwumecz z greckim Atromitosem. Na początku lata zdawało się, że Legia do Europy nie pasuje. Mimo że człapała niezgrabnie, dzisiaj staje jednak przed szansą, by po dwóch sezonach przerwy wrócić do fazy grupowej Ligi Europy.

– Nie ma się co oszukiwać, to dla nas jak finał – mówi przed meczem na stadionie Ibrox trener Aleksandar Vuković. W zeszły czwartek przy Łazienkowskiej jego piłkarze zremisowali z Rangers 0:0.