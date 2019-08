Szefowie Interu próbują się pozbyć Mauro Icardiego. Desperacko, za wszelką cenę. To świetny napastnik, który jednak wywołuje zadymę za zadymą – a jeśli nie bezpośrednio on, to rabanu zawsze zdoła narobić Wanda Nara, jego żona, agentka i telewizyjna celebrytka.

Zaryzykować pozyskanie Argentyńczyka chce Aurelio di Laurentiis, właściciel Napoli. Oferuje 40 mln euro plus Arkadiusza Milika. Wziąłby w Icardim dwukrotnego króla strzelców ligi włoskiej, a zrewanżował się sporymi pieniędzmi, napastnikiem również cenionym i uwolnieniem Interu od piłkarza, któremu trener Antonio Conte nie zostawił żadnych złudzeń.