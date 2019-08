Nerwów w niedzielę troszeczkę było. Ale wtedy Wilfredo León wystrzelił z serwisu. Dwa razy z rzędu. Chwilę później Polacy wyrównali na 1:1 w setach i przebieg reszty popołudnia przestał mieć znaczenie.

Gospodarze nie mieli prawa myśleć w ten sposób, ale po sobotnim zwycięstwie 3:0 nad Francją – osiągniętym w oszałamiającym stylu – mecz ze Słowenią zmalał do czystej formalności. Nasi siatkarze przystępowali do niego ze świadomością, że do triumfu w kwalifikacjach potrzebują uciułać seta.