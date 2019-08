Lider reprezentacji Francji wyczynia rzeczy, które innym nawet nie przychodzą do głowy. Wyfruwa nad siatkę z gotową do potężnego ataku prawą ręką, by nagle subtelnie trącić piłkę lewą. Przed zbiciem manipuluje dłonią i ciałem czasami tak, jakby wkręcał żarówkę, tańcząc równocześnie na deskorolce. Gdy ma swój dzień, każdego przeciwnika rozniesie na strzępy. Dość powiedzieć, że to jego ściągnął do siebie Zenit Kazań, czyli wieloletni hegemon Ligi Mistrzów, gdy stracił Wilfredo Leóna – giganta z Kuby, który niedawno został Polakiem.