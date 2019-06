Marek Deryło: Gdy stali naprzeciw siebie na ważeniu, trudno było zachować powagę. Opasły Andy Ruiz (188 cm, 121 kg) zadzierał głowę, by spojrzeć na wyrzeźbionego jak kulturysta Anthony’ego Joshuę (198, 112 kg) i wydawało się, że kibice nie zabawią długo w Madison Square Garden. A jednak to Brytyjczyk cztery razy padał na deski i stracił mistrzostwo świata.

Prof. Jerzy Żołądź: Rozumiem zdziwienie kibiców, zwycięstwo Ruiza istotnie było wielką sensacją. Ale jeśli pyta pan, czy ktoś tak zbudowany jak Meksykanin może wygrać z kimś tak wyrzeźbionym i umięśnionym jak Joshua, fizjologia odpowiada: Tak, może.

Słucham zatem.

- Zanim do tego przejdę, muszę na wszelki wypadek od razu zaznaczyć: nadmierne otłuszczenie Meksykanina to nie atut, lecz obciążenie. Zdrowotne i fizyczne. Tkanka tłuszczowa produkuje wiele metabolitów szkodliwych dla zdrowia i - w przeciwieństwie to tkanki mięśniowej - nie produkuje mocy mechanicznej, ale stanowi jedynie swoisty balast, z którym pięściarz musi poruszać się w ringu. To z kolei kosztuje dodatkową ilość energii. Dlatego ktoś taki jak Ruiz nie może mieć świetnej kondycji (czyli odporności na zmęczenie organizmu), budowa jego ciała na to nie pozwala. Ale - i tu przechodzę do odpowiedzi na pytanie - o jego sukcesie zdecydowała ogromna moc mięśni ukrytych pod tkanką tłuszczową i wielka moc ciosu.