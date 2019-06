Miałoby aż tak trudno wygrać w Skopje?

Krzysztof Piątek: Wiedzieliśmy, że będzie bardzo ciężko, bo nawet najsilniejsze drużyny mają tutaj poważne problemy. Dlatego ważne, że wygraliśmy, o to chodzi w eliminacjach. Nawet jeśli widzimy, ile rzeczy jest do poprawy.

Odpowiada ci rola rezerwowego, który spokojnie czeka na swoją szansę, wchodzi i rozstrzyga?

– Mam nadzieję, że będę grał, po to się trenuje. Ale skład ustala trener i ja to akceptuję. Miał swój plan, plan wypalił, bo co miałem strzelić, to strzeliłem. Mam tylko nadzieję, że zaczniemy grać z dwoma napastnikami. Widać, że wygląda to lepiej niż z samym Robertem Lewandowskim. Stwarzamy więcej sytuacji bramkowych.

Długo trwało ustalanie, kto wbił gola Macedończykom? Bo chętnych było kilku...

– Już zaraz po półprzewrotce wydawało mi się, że nikt nie dotknął piłki. Kamera zza bramki to potwierdziła, więc słusznie zaliczano gola mi. Ale sprawa drugorzędna.