Znacie legendę o natchnionych snajperach, których piłka „sama szuka w polu karnym”? Jeśli zwycięskiego gola w piątkowy wieczór naprawdę strzelił Krzysztof Piątek, trzeba będzie ją zmodyfikować. Otóż kiedy napastnik Milanu kopnie piłkę, to ona omija jeszcze innych zawodników, wręcz od nich ucieka. Byle tylko bohaterem koniecznie został jej ulubieniec.

Bo było tak: stojący tyłem do bramki Piątek przerzucił piłkę nad głową, dopaść próbowali jej kolejno Robert Lewandowski oraz Kamil Glik, wturlała się do siatki. 0:1. Kto dotknął ostatni? Czyżby manifestujący radość strzelca Glik? Nie, jednak Piątek, który zaczął ten wieczór jako rezerwowy.

Wszedł w przerwie, bo to znów był mecz jak skaranie boskie. Ludzi, którym nie wychodzi, chwali się czasem za dobre intencje, ale tym razem się nie dało, nie dało się też nikogo zganić za złe intencje, ponieważ nie wiedzieliśmy nawet, jakie w ogóle Polacy mają intencje. Np. zdarzało się, że Grzegorz Krychowiak kopnął mocno piłkę do przodu - i nikt, absolutnie nikt nie odgadłby, czy zamierzał strzelać, do kogoś podawać, ewentualnie wypalić na wiwat. Surrealistyczne nie wiadomo co.