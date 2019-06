- Jest jakby dalej od toru, ustawiona trochę pod innym kątem - powiedział Polak, robiąc rekonesans trasy, na którą wraca po dziewięciu latach. Mówił o ścianie, w którą w 2007 r. uderzył z prędkością 230 km na godz. - [Lokalizacji] podium nie sprawdzałem - mrugnął do dziennikarzy, tym razem nawiązując do zwycięstwa z 2008 r. Nie musi tego wiedzieć, nie tylko na to nie ma szans bolidem Williamsa.

- Chciałbym, żeby tak było - odpowiedział na pytanie, czy tamten wypadek to jego najgorsze doświadczenie w karierze.

Gdy 12 lat temu koziołkował przez trasę i przeżył średnie przeciążenie zbliżone do 30G (maksymalne - ponad 75), dwukrotnie wyższe niż podczas katapultowania się z samolotu, już tydzień później chciał się ścigać. Lekarze się nie zgodzili, dali pozwolenie „dopiero” na kolejny wyścig - trzy tygodnie po kraksie Polak walczył o podium we Francji (4. miejsce).