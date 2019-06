Choć na początku sierpnia Szwajcar skończy 38 lat, to w Paryżu znów ośmiesza rywali. W III rundzie w trzech setach ograł 20-letniego Norwega Caspera Ruuda. - Więcej wiem o jego ojcu niż o nim - mówił Federer dziennikarzom. Gdy w 1999 r. debiutował w Rolandzie Garrosie, Christian Ruud doszedł do trzeciej rundy, a Casper miał kilka miesięcy.

Pojedynek z Ruudem był dla Federera wielkoszlemowym meczem numer 400. Śrubuje rekord, który pewnie szybko nie zostanie poprawiony. Szwajcar gra 76. turniej zaliczany do Wielkiej Czwórki, podczas gdy żaden inny tenisista nie przekroczył jeszcze 70.

Federer zastrzegał, że do Paryża wraca bez najmniejszych oczekiwań, bo nie było go tu od czterech sezonów, a przez poprzednie dwa ani razu nie wyszedł na korty ziemne. Po operacji błyszczał na kortach twardych i trawiastych, ale bał się nadwerężać kolana bieganiem po zmielonej mączce. Pewniej poczuł się dopiero w tym roku. W czterech pierwszych rundach nie stracił seta, w ćwierćfinale raził błędami, a i tak wyeliminował byłego triumfatora Rolanda Garrosa Stana Wawrinkę. We wtorek został najstarszym półfinalistą turnieju od czasów 40-letniego Pancho Gonzalesa 51 lat temu.