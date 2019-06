Miliard widzów

Według FIFA mistrzostwa świata kobiet, które zaczynają się w piątek, obejrzy miliard telewidzów i ponad milion kibiców na stadionach Francji. W sporcie tylko futbol męski jest większy. Na ten potężny bastion męskości szturm przypuściły Amerykanki, mistrzynie świata. Trzy miesiące przed mundialem pozwały federację U.S. Soccer o dyskryminację. Do szału doprowadza je to, że zarabiają mniej od piłkarzy, którzy pod względem sukcesów i zainteresowania nie dorastają im do pięt. Finałowe zwycięstwo Amerykanek nad Japonią na mundialu cztery lata temu obejrzało 25 milionów widzów. Do dzisiaj to rekord oglądalności piłki nożnej w USA. Męska drużyna na mundial w Rosji nawet się nie zakwalifikowała. Mimo to trenerka Jill Ellis zarabia czterokrotnie mniej niż selekcjoner Bruce Arena i mniej niż trener drużyny dwudziestolatków.

13 godzin wdychania dymu z papierosów