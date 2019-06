Geisel to szef resortu spraw wewnętrznych i sportu landu Berlin. W marcu zasugerował dziennikowi „Tagesspiegel”, by stolica Niemiec – po porażce, jakiej doznała w rywalizacji o IO w 2024 r. – zgłosiła gotowość zorganizowania turnieju 12 lat później. – Można by to zrobić wspólnie z Warszawą – dodał.

Aprobatę wyraził również premier Brandenburgii i pełnomocnik rządu federalnego Niemiec ds. stosunków z Polską Dietmar Woidke. – Wiadomo tylko to, co napisano w niemieckich mediach. Nie napłynęły do nas żadne informacje – powiedział TVP Henryk Urbaś, rzecznik prasowy PKOl.

Sugestia Geisela od razu wzbudziła sporo krytyki, a we wtorek Horst Seehofer, chadecki minister spraw wewnętrznych RFN, wykluczył taką ewentualność. – Gdybyśmy to zrobili, wywołalibyśmy ogromną międzynarodową dyskusję i zaszkodzilibyśmy idei olimpijskiej. Jak byłoby to odebrane na świecie? Że Niemcy świętują setny jubileusz nazistowskiej olimpiady? To nie do pomyślenia – powiedział.