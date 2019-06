Marek Deryło: Andy Ruiz zgodził się na walkę z Anthonym Joshuą pięć tygodni przed pojedynkiem. Spodziewano się szybkiej porażki, a był jedną z największych sensacji w historii wagi ciężkiej, nokautując mistrza świata. Siedział pan na trybunach Madison Square Garden. Jak do tego doszło?

- Gdy ogłosili walkę, nie skreślałem Ruiza, bo wiedziałem, że potrafi się bić i ma szybkie ręce. Później jednak zacząłem słuchać ekspertów i dawałem Meksykaninowi coraz mniejsze szanse na zwycięstwo. A ten w sobotę pokazał wielkie serce do walki, wstał z desek, no i ma trzy mistrzowskie pasy.

Niepokonany wcześniej Joshua cztery razy padał, nim sędzia przerwał starcie. Ruiz wcale nie trafił jednym czystym ciosem, tylko po prostu spuszczał lanie wielkiemu mistrzowi. Jak to wytłumaczyć?

- Może Joshua miał zły dzień? Nie wolno go jeszcze skreślać, a takie głosy już słyszę w środowisku bokserskim i wśród kibiców. Że może wcale nie był taki dobry itd. I to jest straszne. Jedna porażka ma przekreślać karierę? Człowiek, który zdobył olimpijskie złoto [2012], pokonał w wielkim stylu Władimira Kliczkę, później m.in. Aleksandra Powietkina, nagle ma być nikim? Najpierw robi się z jakiegoś pięściarza półboga nie do pobicia, a później taka zmiana opinii? Poczekajmy do rewanżu.