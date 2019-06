Tego dnia wybrałyśmy się w Tatry. Prawie cała drużyna zebrała się na konsultacje szkoleniowe w Zakopanem. Część maturzystek była już wolna, mała Hania ogarnęła egzaminy gimnazjalne, a dziewczęta, które wyzwań naukowych nie miały, po prostu wyrwały się ze szkoły potrenować wspólnie. Ponieważ całe Tatry jeszcze śniegiem zasypane, a nam nie zależało na konkretnych szczytach, tylko na dobrym ponaddwugodzinnym biegu, wybrałam dla nich Trzydniowiański Wierch. Młodsze miały dobiec na szczyt i po prostu zawrócić do auta. Starszym powrót znacznie wydłużyłam, bo przez całą Dolinę Chochołowską. Ja chciałam jeszcze wyskoczyć na Kończysty Wierch i jak najszybciej znaleźć się na parkingu, żeby drużyna nie czekała, bo trzeba zregenerować się przed popołudniowym treningiem. Drużyna jest nowa. Zawodniczek dziesięć i ja. Wspólnie z Aleksandrem Wierietielnym do kadry powołaliśmy cztery nowe, młodziutkie dziewczynki. Biegłyśmy wszystkie razem do skrętu na interesujący nas szlak. Przysłuchiwałam się rozmowom dziewczyn. Było miło. Nabrałam nadziei, że w tym roku uda się zbudować zgraną paczkę walczącą wspólnie przeciw całemu światu. Wspólny, trudny cel zbliża.