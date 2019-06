Śladami Jędrzejowskiej i Radwańskiej

W sobotę ciałem naszej tenisistki targały skrajne emocje. Na mecz III rundy z Monicą Puig wyszła jakby sparaliżowana stresem. Pierwszego seta oddała w niecałe pół godziny (0:6), potem zaczęła walkę o odrobienie strat. Po udanych zagraniach krzyczała wojowniczo i zaciskała pięść. Po zwycięstwie najpierw się popłakała, by po chwili uśmiechać się od ucha do ucha. – Zwykle jak płaczę po meczu, to z powodu porażki. Teraz płakałam, choć jestem przeszczęśliwa. Nie umiem opisać, co się dzieje w mojej głowie – mówiła w Eurosporcie.

IV runda Rolanda Garrosa to nie tylko życiowy sukces Świątek, ale też jeden z najlepszych wyników osiągniętych w tym turnieju przez polską tenisistkę. Do tej pory tak daleko zaszły tu jedynie Jadwiga Jędrzejowska (w 1937 i 1939 roku!) i Agnieszka Radwańska. W Świątek od kilku lat widziano następczynię krakowianki, ale trudno było oczekiwać, że wystrzeli tak szybko. W 11 występach w Paryżu Radwańska tylko raz doszła do ćwierćfinału, a Świątek może powtórzyć to już w debiucie.