Po sensacyjnym triumfie na mistrzostwach świata trener Vital Heynen mówił w wywiadzie dla „Wyborczej” o zapleczu kadry: – Może nie widać wielu zjawiskowych graczy, ale widać wielu interesujących. Włosi mają ich znacznie mniej, nawet Brazylia ustępuje Polsce. Więcej zdolnych widzę tylko w Rosji. I mam całą listę ludzi, którzy mogą dołączyć do kadry.

Liga Narodów jest pierwszą po mundialu okazją do weryfikacji tej teorii, bo tradycyjnie dla większości reprezentacji jest ona etapem w przygotowaniach do najważniejszych tegorocznych imprez, którymi są kwalifikacje olimpijskie, mistrzostwa Europy i Puchar Świata. Heynen nie ukrywa fascynacji popularnością siatkówki w Polsce i szacunku dla kibiców, dlatego żeby ich nie zawieść, w pierwszym turnieju rzucił do boju wszystkich najlepszych, a więc aż tuzin mistrzów świata uzupełniony Tomaszem Fornalem i Bartłomiejem Bołądziem. Ze światowej czołówki w równie mocnym składzie rozgrywki LN zaczęły jeszcze Brazylia i Iran.