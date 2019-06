Siedem srebrnych medali

Płakali razem z emocji przed dziesiątkami tysięcy fanów. Czerwona trybuna na Wanda Metropolitano była pełna długo po zakończeniu gry, nikt się nie ruszył z miejsca. Przeszli tę drogę razem, upadali kilka razy, ale zawsze podnosili się twardsi. Trzeba było przetrwać przed rokiem traumatyczny powrót z Kijowa po finale z Realem Madryt naznaczonym kuriozalnymi błędami bramkarza Lorisa Kariusa. Klopp nie wahał się zapłacić 75 mln euro za Alissona Beckera, by Liverpool miał wreszcie między słupkami człowieka, na którym można polegać. Bez Brazylijczyka do triumfu na Wanda Metropolitano pewnie by nie doszło.

Tuż po wygranym finale z Tottenhamem objął trenera Mauricio Pochettino i szepnął mu: „Bądźcie z siebie dumni”. – Wiem, jak się czuje – powiedział później i w jego ustach zabrzmiało to wiarygodnie. Na ścianie w domu Kloppa wisi siedem srebrnych medali, które odebrał po przegranych finałach.