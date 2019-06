Nie wiem, czy to prawda, czy rozgrywki rzeczywiście rok w rok pięknieją, pewnie mielibyśmy nawet kłopot z uzgodnieniem kryteriów, według których można by je zhierarchizować. Ale wiem, że to moja wewnętrzna prawda – ciągle przeżywam Ligę Mistrzów właśnie jako najcudowniejszą w historii. Do tego jeszcze niżej wrócimy.

Sobotni finał nie miał już wobec mnie, łaknącego wzruszeń kibica, żadnych zobowiązań. Mógł przebiegać przewidywalnie, zakończyć się wyraźnym zwycięstwem jednej ze stron – zazwyczaj tak się ostatnio dzieje, zjawiska ekstremalne obserwujemy we wcześniejszych rundach. I rzeczywiście, w Madrycie wreszcie obejrzeliśmy nawet nie mecz jakich wiele, lecz gniota, zwłaszcza do przerwy piłkarze manewrowali nieporadnie, demonstrując porażającą niechlujność podań (w pewnym momencie mieliśmy najniższy odsetek celnych w całej edycji rozgrywek!). A jeszcze wieczór zapaskudził nieszczęsny rzut karny podyktowany w pół mgnienia oka po inauguracyjnym gwizdku... Brzydactwo. Ostatecznie wygrali piłkarze lepsi na dystansie całego sezonu, przypominając, że różnicę między nimi a rywalami wyznacza raczej 26 punktów dzielących Liverpool od Tottenhamu w tabeli ligi angielskiej niż spotkanie w finale Ligi Mistrzów, sugerujące przecież sportową równowagę. Nie było łez szczęścia klęczącego Mauricio Pochettino (niezapomniana, ikoniczna scena z półfinału w Amsterdamie), była rozradowana szczęka Jürgena Kloppa, właściciela najsympatyczniejszego znanego mi rechotu w świecie futbolu. Nie było kolejnej ekstazy Lucasa Moury, czyli niespodziewanego strzelca wszystkich czterech najważniejszych goli sezonu dla Tottenhamu (jednego wbił Barcelonie, trzy Ajaxowi), lecz odlot Divocka Origiego, czyli bohatera ze wszech miar spodziewanego – w Liverpoolu każdego gracza w każdej chwili należy podejrzewać, że za chwilę przejdzie samego siebie, zwłaszcza takiego jak Belg. On idealnie pasuje do krajobrazu, w końcu rok temu o tej samej porze bił się o utrzymanie w Bundeslidze z Holsteinem Kolonia.