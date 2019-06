To był najtrudniejszy mecz Świątek w tym turnieju i prawdopodobnie jeden z najtrudniejszych w karierze. Po ostatniej wygranej piłce 18-latka zalała się łzami, by dopiero po dłuższej chwili uśmiechnąć się do publiczności. Była na drodze do odpadnięcia z turnieju, jednak wyszarpała zwycięstwo i odniosła zdecydowanie największy sukces w zawodowej karierze. Karierze, która dopiero się zaczyna.

Do III rundy Świątek pędziła przez turniej w tempie francuskiego pociągu TGV. Dwa pierwsze mecze rozstrzygnęła w niespełna godzinę, zakończyła je identycznym wynikiem 6:3, 6:0. Styl, w jakim rozbiła rozstawioną z numerem 16. Chinkę Qiang Wang, sprawił, że bukmacherzy uznawali ją za faworytkę w starciu z Puig (WTA 59). Portorykanka to mistrzyni olimpijska z Rio, ale to jej jedyny wielki sukces. W Paryżu nigdy nie doszła dalej niż do III rundy, Świątek na tym etapie turnieju mogła wpaść na kogoś znacznie silniejszego.