Nikt nie stawiał na kielczan także trzy lata temu. W półfinale niespodziewanie ograli wówczas pełną gwiazd drużynę PSG (28:26). W finale z Telekomem Veszprém po 47. minutach byli na łopatkach, przegrywali 19:28. I wtedy dokonali rzeczy, która przeszła do historii rozgrywek. Podopieczni Tałanta Dujszebajewa rozpoczęli szaleńczą pogoń, doprowadzili do dogrywki. Najcenniejsze klubowe trofeum w piłce ręcznej wywalczyli po konkursie rzutów karnych. – Mam w domu pamiętną piłkę z tamtego finału, ale jest jeszcze miejsce na kolejną – mówi Julen Aginagalde, hiszpański kołowy PGE Vive.

Od tego czasu Ligą Mistrzów rządzi chaos. Triumfatorzy kolejnych edycji, Vardar Skopje i Montpellier, też nie byli faworytami rozgrywek. Francuzi w tym roku nie obronią trofeum, bo sensacyjnie przepadli już w fazie grupowej.

Czwarty Final Four kielczan

Długo na powrót do finałowego turnieju, od 2009 roku rozgrywanego w Kolonii, czekali także piłkarze ręczni Vive. W ostatnich dwóch sezonach odpadali z Montpellier i PSG. W tym wzięli rewanż. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym pokonali jednych z faworytów rozgrywek PSG 34:24. W rewanżu przegrali co prawda 26:35, ale lepszą różnicą bramek awansowali do Final Four. Była to jedna z największych niespodzianek w historii rozgrywek i podopieczni Tałanta Dujszebajewa byli na ustach całego świata piłki ręcznej. Bo PSG wydawał się w tym sezonie maszyną praktycznie nie do pokonania.