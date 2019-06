„Storming football” – mówią Anglicy o stylu Liverpoolu, czyli futbolowa burza. Klopp jest przekonany, że w piłkę gra się przede wszystkim sercem, a dopiero potem rozumem. Liczy się wola, determinacja, poświęcenie. Dzięki nim Liverpool dokonał cudu, odrabiając trzy gole straty do Barcelony. I awansował do finału. Gracze pokroju Robertsona, Hendersona, Milnera doprowadzili do łez kandydata na piłkarza wszech czasów Messiego, pięciokrotnego laureata Złotej Piłki.

Być może jeszcze bardziej nieprawdopodobnego wyczynu z punktu widzenia niezłomności charakteru dokonał w półfinale Tottenham, który w Amsterdamie w 35 minut odrobił trzy gole do Ajaxu. „Barcelona gra jak orkiestra, ale ja wolę heavy metal” – głośne zdanie Kloppa stanowi jego credo, ale metoda na sukces Niemca wcale aż tak daleko nie odbiega od wzorców barcelońskich. Pytany, jak się nazywa najlepszy obecnie pomocnik świata, Klopp odpowiedział „wysoki pressing”. Stosowała go drużyna Pepa Guardioli, wygrywając Ligę Mistrzów w latach 2009 i 2011. Różnice zaczynają się po odbiorze piłki, Liverpool ma natychmiast kontrować, jak najszybciej skorzystać z prostopadłego podania, jak najkrócej wymieniać podania. Zadać cios bez zwłoki. Jeśli rywal pozwoli się zaskoczyć, już po nim.