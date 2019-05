Mimo że te rozgrywki znów są tylko etapem w przygotowaniach do kwalifikacji olimpijskich, w pierwszym turnieju trener Vital Heynen wystawia wszystkich najlepszych.

Podobnie jak w ubiegłym roku selekcjoner reprezentacji otwarcie mówi, że impreza, która zastąpiła Ligę Światową, służy przygotowaniu do zaplanowanych na początek sierpnia kwalifikacji olimpijskich. Przypomnijmy, że w Gdańsku o jedno miejsce premiowane awansem Polacy będą rywalizować z Francją, Słowenią i Tunezją. Ligę Narodów mistrzowie świata zaczną w Katowicach, a pierwszy turniej ma wyjątkowo mocną obsadę, bo zagrają w nim trzy najlepsze drużyny poprzedniego mundialu: Polska, Brazylia i USA, a skład uzupełnia Australia.

Mimo deklaracji o potraktowaniu szkoleniowo Ligi Narodów Heynen zamierza rzucić do gry w katowickim Spodku wszystkie siły. Z kadry, która w ubiegłym roku w Bułgarii i we Włoszech obroniła mistrzostwo, brakuje tylko kontuzjowanego Bartosza Kurka i Damiana Schulza. W przygotowaniach bierze też udział Wilfredo León, jednak grać dla Polski będzie mógł dopiero pod koniec lipca, więc jeśli będzie w Katowicach, to tylko towarzysko.