Wygrała 6:3, 6:0, zeszła z kortu po 53 minutach. Nokaut. Identyczny wynik osiągnęła w I rundzie – wtedy nie było to zaskoczeniem, bo pokonała francuską juniorkę Selenę Janicijevic niemającą nawet punktu w rankingu WTA. We wtorek rozbiła jedną z rewelacji zeszłego sezonu.

27-letnia Wang zarobiła na korcie 3,5 mln dol., z czego ponad 900 tys. między wrześniem a listopadem, gdy w sześciu kolejnych turniejach osiągnęła co najmniej półfinał. To wykatapultowało ją do czołowej dwudziestki na świecie. Na nawierzchni ziemnej Chinka nie osiąga aż tak dobrych wyników, choć przed rokiem pokonała w Paryżu Venus Williams i Petrę Martić.

Imponujący tenis Igi Świątek

W czwartek wyglądała jak zagubiona juniorka. Tenis, który zaprezentowała Świątek, był jeszcze bardziej imponujący niż wynik. Zasypała Chinkę potężnie bitymi uderzeniami z forhendu i bekhendu. Wychodziło jej praktycznie wszystko – serwisy, akcje przy siatce i z głębi kortu. Oficjalna strona turnieju naliczyła jej 33 wygrywające uderzenia. Niektóre Polka posyłała nawet wówczas, gdy znalazła się w defensywie. Atakowała po linii i w poprzek kortu. Grała inteligentnie, konstruowała akcje, patrzyła, gdzie stoi rywalka. „Perfekcyjny mecz. O taką stawkę zagrać na takim poziomie... Klasa i dobry zwiastun na przyszłość” – napisał na Twitterze Dawid Celt, kapitan reprezentacji Polski, który oglądał spotkanie w Paryżu z żoną Agnieszką Radwańską.