Świątek powtórzyła co do gema wynik meczu I rundy z Seleną Janicijevic. Wtedy nie była to żadna niespodzianka, bo 16-letnia Francuzka gra w turniejach juniorskich i praktycznie nie zaczęła jeszcze zawodowej kariery. Janicijevic nie jest klasyfikowana w rankingu WTA, a Wang zajmuje w nim 16. miejsce. Na tle Świątek tej różnicy nie było widać.

Czytaj też: Iga Świątek. Porównania do Agnieszki Radwańskiej są nieuniknione

Polka zagrała niemal perfekcyjne spotkanie. Przełamała serwis rywalki już w pierwszym gemie, po chwili gładko wygrała kolejnego. Chinka tylko odprowadzała piłkę wzrokiem po mocnych i celnych uderzeniach Świątek. Jedyny trudny moment przydarzył się Polce przy prowadzeniu 2:0. Popełniła kilka błędów, dzięki którym Wang wyrównała na 2:2. Potem już do końca mecz był zaskakująco jednostronny.

Świątek przeważała pod każdym względem. Miała więcej asów (4-1) i wygrywających uderzeń (33-5). Wychodziło jej wszystko - ataki z forhendu i bekhendu, akcje przy siatce i z głębi kortu, nawet gdy nie była dobrze ustawiona do uderzenia. Grała bardzo mocno i rzadko się myliła.