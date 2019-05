"Jesteśmy z Japonii, ale żyjemy w Toronto, dlatego teraz wariujemy dla Toronto!"

Waterloo w prowincji Ontario leży godzinę drogi od Toronto. Żeby zdążyć, Duska i Katie musiały wsiąść w kolejkę dobre kilka godzin przed meczem. Dostać się do „Parku Jurajskiego” nie jest łatwo, chyba nawet trudniej niż do hali, w której swoje mecze rozgrywają Raptors. Co najmniej dwie godziny czekania. – Nieważne, bo tutaj odbywa się coś magicznego – przekonują fanki ekipy z Toronto, przepytywane przez reporterki The Canadian Press.

Duska i Katie wiedzą, co mówią. W tegorocznych play-off w „Parku Jurajskim” panuje prawdziwe szaleństwo. Mecze Raptors na wielkim telebimie ogląda kilkanaście tysięcy widzów. Nie tylko z Kanady. Pod flagami swoich krajów obowiązkowo noszą koszulki Raptors – albo obecnej gwiazdy Kawhi Leonarda, albo oldschoolowej legendy Vince’a Cartera, z charakterystycznym komiksowym dinozaurem na przodzie i „15” na plecach.