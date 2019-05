Roglić co jakiś czas podejrzewany jest o używanie mechanicznego dopingu, czyli baterii wspomagającej siłę nóg. Po raz pierwszy rzucono w jego kierunku oskarżenie w 2016 r., właśnie podczas Giro, gdy uległ na 10-kilometrowej czasówce tylko Tomowi Dumoulinowi, a drugą, 40-kilometrową wygrał. Trudno było uwierzyć ekspertom, że ten były skoczek narciarski może tak szybko jeździć na rowerze bez wspomagania. Ponownie hyr o dopingu Słoweńca przeszedł po hiszpańskich i włoskich mediach po niedzielnym etapie do Como. Mianowicie dziennikarze nie mogli doliczyć się rowerów grupy Jumbo Visma na mecie. Twierdzili, że rower Roglicia nie był dostępny dla kontrolerów z Międzynarodowej Unii Kolarskiej (UCI), a co za tym idzie, zapewne miał w ramie elektryczny motorek.

Tajemnica została wyjaśniona dopiero w środę. Przyczyny braku roweru we właściwym miejscu na mecie w Como były z jednej strony kuriozalne, z drugiej bardzo „kolarskie”.