Można rzec, że środowy wieczór – finał europejskiego pucharu rozgrywany w Azji* – to szczytowy wybryk cywilizacji nadmiaru, która nie liczy się z kosztami środowiskowymi, niebezpiecznie zmienia klimat i ściąga na siebie zagładę.

Obie ekipy wsiadły do samolotów umeblowanych wyłącznie w klasę biznes do kwadratu, by na mecz sezonu lecieć w absolutnym komforcie. Koncentrację musi zachować zwłaszcza Arsenal, który zdobycie trofeum traktuje nie tylko jako cel sam w sobie (od ćwierćwiecza nie wziął żadnego poza krajem), ale również sposób na otrzymanie zaproszenia do Ligi Mistrzów (Chelsea już je wywalczyła w lidze angielskiej). A za piłkarzami do potężnych maszyn transportowych wsiadły tysiące mieszkańców Londynu. Wszyscy odbywają podróż szczególnie szkodliwą, ponieważ każdy przebyty kilometr długiego lotu zostawia pokaźniejszy ślad węglowy niż kilometr lotu krótkiego – odrzutowce muszą dźwigać więcej paliwa.